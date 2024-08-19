Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından çocukların voleybol ile tanıştırılması amacıyla hayata geçirilen Fabrika Voleybol’un 36’ncı okulu Ağrı’da faaliyete başladı.15 Nisan Spor Salonu’nda düzenlenen açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Yurt Hizmetleri Müdürü Nesim Aydın ve TVF Voleybol İl Temsilcisi Gökmen Aslankılıç katıldı. Açılışta, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından gönderilen tişört, file ve voleybol toplarından oluşan malzemeler, çocuklara dağıtıldı. Katılımcı çocuklar, gün boyu süren etkinliklerde voleybolun keyfini yaşadılar. Fabrika Voleybol’un Ağrı’daki okulu, 15 Nisan Spor Salonu’nda her hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri yaş gruplarına göre düzenlenecek eğitimlerle faaliyetlerine devam edecek.