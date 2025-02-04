Ağrı’da, atletizmde yeni stratejiler ve hedefler belirlendi.Ağrı’da görev yapan atletizm antrenörleri, sporun gelişimini değerlendirmek, yeni stratejiler belirlemek ve yeni projelerle hedeflere ulaşmak için bir araya geldi.Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi başkanlığında İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Atletizmdeki son gelişmeler, sporcuların eğitimi, antrenman yöntemleri ve karşılaşılan sorunlar ele alındı. Antrenörler, deneyimlerini paylaştı ve çözüm önerilerini sundu.İl Müdürü Çelebi; "Ağrı’da atletizm antrenörlerimiz ve atletizm camiasının önde gelen isimleri ile bir araya gelerek, atletizmde başarı çıtasını daha yükseklere çıkarmak için fikir alışverişinde bulunduk. Antrenörlerimizin bilgi, deneyimleri ve yeni projelerini paylaşması, sporun daha da gelişmesine katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Atletizm, Türkiye’de önemli bir spor dalı olarak kabul ediliyor. Ağrı’da da en önemli branşlardan . Ağrılı milli atletlerimiz, geçmişten bugünümüze ulusal ve uluslararası arenada birçok önemli başarılar elde etti. Bu başarıların artarak devam etmesi için elimizden gelen maddi manevi desteği sağlayacağız. Amacımız milli takımlara sporcu kazandırmak olacaktır. Bu tür toplantılar, Türk atletizminin daha da gelişmesine ve yeni başarıların elde edilmesine katkı sağlayacaktır" dedi.Toplantıya, Spor Şube Müdürü Turan Tunç, Atletizm İl temsilcisi Yakup Solhan, merkez ve ilçelerde görev yapan atletizm antrenörleri ile emekli antrenörler katılım sağladı.