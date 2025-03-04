Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü dahilinde hayata geçirilen ‘Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme’ programı Ağrı’da başladı.Programda ilkokul 3. sınıftaki yaklaşık 13 bin öğrencinin test ve ölçümleri gerçekleştirilecek.Çalışmalar, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde uzman antrenörler ve beden eğitim öğretmenleri tarafından yapılıyor.Öğrencilere boy, kilo ölçümü, kulaç uzunluğu testi, esneklik testi, sıçrama testi, geriye sağlık topu fırlatma, kavrama kuvveti testi, 20 metre sürat testi ve çeviklik testi yapılırken, tarama sonucunda yetenekli öğrenciler spora yönlendirilecek. Program Merkez’de ki taramalardan sonra Patnos, Doğubayazıt, Tutak, Taşlıçay, Eleşkirt, Hamur, Diyadin ilçelerinde devam edecektir.Ağrı Merkez Spor salonunda devam eden taramaları ziyaret eden Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ile ilgili detaylı bilgi verdi.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında Ağrı’da ilköğretim 3. sınıf öğrencilerine yönelik 2024-2025 dönemi ’Yetenek Taraması’ başladığını belirten Budak;Çocukları erken yaşta sporla tanıştırmayı ve yetenekli gençleri keşfetmeyi amaçlayan bu proje, geleceğin şampiyon sporcularını belirlemek için titizlikle yürütülüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek taramalarda yaklaşık 13 bin öğrencinin boy ve kilo ölçümleri yapılacak.Temel motor beceri, dayanıklılık, koordinasyon ve esneklik testlerinden elde edilen veriler, detaylı bir analizle değerlendirilerek sistemde kayıt altına alınacak. Yeteneği belirlenen sporcular, bir yıllık sporcu eğitimi ve gelişimi programına alınacak. Bu süreçte düzenli antrenmanlara katılacak sporcular, kapsamlı bir tarama sonrasında en yatkın oldukları branşlara yönlendirilecek. Bilimsel yöntemlerle yapılan analizler sonucunda spor karneleri oluşturulacak ve öğrencilerin güçlü olduğu branşlardan başlayarak sıralamaları belirlenecek.Projenin son aşamasında ara ölçümler tamamlandıktan sonra spor karneleri e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Böylece sporcular, bilimsel verilere dayalı olarak kendilerine en uygun branşlarda profesyonel gelişimlerine devam edebileceklerini belirtti.