Iğdır’da düzenlenen Okul Sporları Gençler 3x3 Basketbol Bölge Turnuvası’nda başarılı bir performans sergileyen Ağrı Spor Lisesi Kız Basketbol Takımı, ilk 4’e girerek Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.Okul Sporları kapsamında 21-25 Nisan tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek Türkiye finallerinde mücadele edecek olan Ağrı temsilcisi, bölge turnuvasında üstün bir performans ortaya koydu.Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, turnuvada başarı elde eden sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, İzmir’de düzenlenecek finallerde üstün performans sergileyeceklerine inandığını belirtti.Kökrek, "Ağrı Spor Lisesi Kız Basketbol Takımı, büyük bir azim ve kararlılıkla mücadele ederek önemli bir başarıya imza attı. Sporcularımızın Türkiye finallerinde de ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor, kendilerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.Bölge turnuvasında başarılı oyun sergileyen Ağrı Spor Lisesi Kız Takımı, İzmir’deki şampiyonada Türkiye derecesi elde etmek için mücadele edecek.