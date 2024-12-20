24Erzincanspor Olağan Genel kurulunda 184 oy alan Burak Çalık 24Erzincansporun yeni başkanı oldu.Erzincan Belediyesi Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen ve iki adayın yarıştığı kongrenin Divan Başkanlığını Çağatay Çağan yaptı.Seçimde Burak Çalık ve Mutlu Özdemir listeleri yarışırken, Burak Çalık 184 oy, Mutlu Özdemir ise 115 oy aldı. Seçimi kazanan Burak Çalık 24Erzincansporun yeni başkanı oldu. Seçimin ardından konuşan Burak Çalık tüm delegelere teşekkür ederek ekibi ile birlikte 24Erzincansporun başarısı için ter dökeceklerini söyledi.24Erzincansporun Yeni Yönetimi şu isimlerden oluştu:Yönetim Kurulu; Burak Çalık, Mehmet Ali Aksu, Metin Uğurtürk, Mert Boynukalın, Hakan Cebeci, Bekir Çelebi, Abdurrahman Sağyan, Turan Cahit Özelgül, Hayati Sarıtaş, Murat Çağlı, Burak Sarıkaya, Adem Mühürdaroğlu, Kadir Demir, Taner Emrah KöseDenetim Kurulu; Zeki Polat, Tanju Koçak, Abdulrezzak AkdenizDisiplin Kurulu; Yavuz Keleş, Eyüp Deliktaş, İrfan Atıcı.