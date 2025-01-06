Ara transfer döneminde ismi bir çok takımla anılan 23 Elazığ FK’nın başarılı oyuncusu Güney Sağır yuvada kaldı.Nesine 3. Lig 1. Grup ekiplerinden 23 Elazığ FK’da ismi ara transferde bir çok takımla anılan takımın başarılı oyuncusu Güney Sağır’ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, ’’Kulübümüz; Futbolcularımızdan Güney Sağır ile yeniden 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Sağır’a formamız altında nice başarılar dileriz” denildi.Performansıyla bir çok takımın ara transfer döneminde renklerine bağlamak istediği oyuncu bu sezon forma giydiği toplam 15 maçta 5 gol attı.