Gök; “Özellikle küçük yerleşim yerlerinde, kırsal bölgelerde ve bazı şehir merkezlerinde yer alan acil sağlık istasyonlarının birçoğu; yetersiz altyapı, eski ve sağlıksız binalar, ısınma-soğutma sorunları, tuvalet-banyo eksiklikleri, güvenlik zafiyetleri ve yaşam alanı yetersizlikleri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır.

Bu istasyonlarda görev yapan sağlık çalışanları, 24 saat nöbet usulüyle çalışmakta; dinlenmeleri, barınmaları ve insani ihtiyaçlarını karşılamaları gereken alanlar ise ne yazık ki standartların çok altındadır. Acil müdahale gibi hayati görevler üstlenen bu personelin, bu kadar olumsuz koşullarda çalıştırılması, hem insan haklarına hem de iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına aykırıdır.

Tüm bunların yanında, 112 hizmetlerinin bel kemiği olan ambulans araçlarının da ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu görülmektedir.

Ambulansların modelleri büyük oranda eski olup,

Kilometreleri 500.000’i aşan, sık sık arızalanan ve teknik ömrünü tamamlamış araçlarla hizmet verilmeye çalışılmaktadır.

Bu durum, hem hasta güvenliğini riske atmakta hem de ekiplerin görev süresince yaşadığı stresi ve sorumluluğu daha da artırmaktadır.

İnsan hayatını kurtaran sağlık kahramanlarımızın görevlerini daha verimli ve sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için;

112 istasyon binalarının modern, güvenli ve sağlıklı şekilde yeniden inşa edilmesi,

Mevcut binaların fiziki altyapılarının güçlendirilmesi,

Donanım, hijyen, güvenlik ve sosyal alan ihtiyaçlarının acil olarak giderilmesi,

Ayrıca mevcut ambulansların yenilenmesi, yüksek kilometreli ve arızalı araçların ivedilikle filodan çıkarılması gerekmektedir.

Bu konuda başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, İl Sağlık Müdürlüklerini, Valilikleri ve ilgili tüm kamu otoritelerini göreve davet ediyoruz. Sorunun görmezden gelinmesi değil, bir an önce çözüme kavuşturulması; sadece sağlık çalışanlarının değil, aynı zamanda hizmet alan vatandaşların da hakkıdır. Unutulmamalıdır ki, sağlık çalışanının sağlığı ve huzuru, halk sağlığının bir parçasıdır.112 çalışanlarına değer, insana değer demektir” dedi.

