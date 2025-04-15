Malatya’da geçtiğimiz günlerde etkili olan zirai don sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor.Malatya’da geçtiğimiz günlerde etkili olan zirai don, başta kayısı olmak üzere birçok tarım ürününde ciddi zarara yol açtı. 12 Nisan gecesi hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ve kar yağışının etkili olması nedeniyle, kayısı, kiraz, ceviz, üzüm ve elma gibi ürünlerde don kaynaklı hasar meydana geldi.Zirai donun birçok kentte etkili olduğu belirtilirken, Malatya’da zararın boyutunun belirlenmesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde, 300’den fazla eksper hasar tespiti için sahada görevlendirildi. Uzman ekiplerin çalışmaları hafta sonuna kadar tamamlaması hedefleniyor.