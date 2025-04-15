Bitlis’in Adilcevaz ilçe merkezinde bahar havası, yüksek kesimlerde ise kıştan kalma günler yaşanıyor.Nisan ayında etkili olan kar yağışı Adilcevaz ilçesinin yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz etkiliyor. İki mevsimin bir arada yaşandığı ilçe merkezinde çiçek açan ağaçlarla bahar yaşanıyor. İlçenin yüksek kesimlerindeki köylerde ise etkili olan kar yağışı nedeniyle zorlu günler yaşanıyor. Bazı köy yollarının kardan dolayı kapandığı bölgelerde adeta kış mevsimi etkisini gösteriyor.Ünal Emen isimli vatandaş, ilçe merkezinde bahar havası yaşandığını belirterek, "Ağaçlarımız çiçek açmış, her taraf yemyeşil olmuş. Köye gitmek istedik, maalesef kardan dolayı çıkamadık ve geri dönmek zorunda kaldık. Yüksek kesimler tam bir kış havası yaşanıyor" dedi.