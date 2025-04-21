Yönetmenliğini Ruhsar Bayraktar’ın yaptığı "Zamanın Dehlizinde Bir Kurşun" adlı stilize oyun, Palandöken Gençlik Merkezi’nde sahnelendi.Yönetmenliğini Ruhsar Bayraktar’ın yaptığı "Zamanın Dehlizinde Bir Kurşun" adlı stilize oyun, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Palandöken Gençlik Merkezi’nde sahnelendi.Savaşın, bireyler arasındaki bağlarını olay dizilimi halinde, nasıl sonuçlar doğurduğunu; savaşta ki ayrılıkları, beklentileri ve mücadeleyi anlatan stilize bir oyun büyük bir ilgi gördü. Palandöken Çok Amaçlı Salonda sahnelenen oyunu izleyen davetliler, yönetmen Ruhsar Bayraktar ve oyunculara tam not verdiler.Palandöken Gençlik Merkezi Tiyatro Kulübü yönetmeni Ruhsar Bayraktar, gösterilen ilgiden bir hayli memnun kaldıklarını belirterek, izleyicilere teşekkür etti."Zamanın Dehlizinde Bir Kurşun" adlı stilize oyunda Azra Yıldırım, Furkan Sayan, Abdülhadi Yazıcı, Abdulkadir Dursun, Akif Temel, Dilek Özdemir oyuncu olarak yer aldı. Oyunda Işık asistanı olarak Melike Keleş görev aldı.