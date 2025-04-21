Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 48 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 41 kilo 640 gram metamfetamin, 6 kilo 500 gram skunk ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 9 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi.