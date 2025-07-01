İddiaya göre, motor arızası nedeniyle emniyet şeridinde duran iki motosiklet, yol yardım bekliyordu. Bu sırada alkollü olduğu düşünülen 34 FAE 917 plakalı kırmızı renkli SUV tipi araç, motosikletlere çarptı. Çarpma sonucu motosikletlerde maddi hasar meydana gelirken, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kazaya neden olan sürücü, olay yerinde durmayarak hızla uzaklaştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.