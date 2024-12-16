Ağrı Defterdarı Mustafa Yılmaz Şimşek, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yurt dışı çıkış harçlarında pulla ödeme döneminin sona ereceğini açıkladı.Ağrı Defterdarı Mustafa Yılmaz Şimşek, yaptığı açıklamada yurt dışı çıkış harcı ödemelerinin artık dijital platformlar ve diğer kolay erişilebilir yöntemlerle yapılabileceğini belirtti. Şimşek, "Kıymetli vatandaşlarımız artık yurt dışına çıkış harçlarını Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı bankalar, vergi daireleri ve havalimanındaki vezneler aracılığıyla kolayca ödeyebilecektir. Dijital Vergi Dairesi veya GİB Mobil uygulaması üzerinden hızlı ve güvenli ödeme yaparak zaman kazanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.Şimşek, yurt dışına çıkış harcı ödemelerinin sistem üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşıldığını ve vatandaşların çıkış sırasında herhangi bir belge ibraz etme zorunluluğu olmadığını vurguladı. "Mükelleflerimizin yükümlülüklerini daha kolay yerine getirebilmeleri için GİB Teknoloji olarak yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyoruz" diyen Şimşek, dijitalleşme çalışmalarıyla vatandaşların işlemlerinin daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.