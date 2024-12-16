Hakkari Valisi Ali Çelik, yapımı devam eden karakol ve 2 bin 150 metre uzunluğunda, 4 metre yüksekliğindeki beton sınır duvarı çalışmalarını inceledi.Vali Ali Çelik, beraberindeki heyetle birlikte İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve Hakkari Valiliği koordinesinde Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yapımı yürütülen sınır güvenliği projelerini yerinde inceledi. Vali Çelik, ziyaret kapsamında Derecik ilçesine bağlı Anadağ köyü Düye mezrasında yapımı tamamlanan 2 bin 150 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğindeki sınır duvarı çalışmaları ve tamamlanmak üzere olan sınır ileri karakolu ve gözetleme kulesi projeleri hakkında detaylı bilgi aldı. Vali Çelik, sürecin sorunsuz ilerlemesi için gerekli tüm desteğin sağlanacağını belirtti. İncelemeler sırasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya desteklerinden dolayı şükranlarını sunan Vali Çelik, sınır güvenliği konusunda yapılan bu projelerin önemine vurgu yaptı. Görevli personele çalışmalarından dolayı teşekkür eden Vali Çelik, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaç duyduğu talepler doğrultusunda devletin imkânları dahilinde bu tür projelerin devam ettirileceğini söyledi. Vali Çelik, sınır güvenliğinin ülke huzurunun teminatı olduğunu belirterek, yapılan bu çalışmaların Hakkari ve ülke genelinde güvenlik ve huzuru artırmada büyük katkı sağlayacağını ifade etti.