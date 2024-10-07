Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek yeni hizmet binasının açılışına davet etti.Yurdagül konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanlığı olarak faaliyet gösterecek olan yeni hizmet binamızın tapu senedinin takdimi ve çalışmalarımızın arzı için Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi ziyaret ettik. Binamızın özel tarihi ve yapısal durumlarının sunumunu yaptığımız Sayın Genel Başkanımız, Erzurumlu hemşerilerimizin hizmetine sunduğumuz ve şanlı tarihimize yakışan bu binanın envanterimize girmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erzurum’a kazandırılmış olan bu değerli eser için teşekkürlerini ve gurur duyduğunu, Dadaşlar diyarı Erzurum’a mühür vurduğumuzu ifade etti. Hizmet binamızın açılışı için davet ettiğimiz muhterem büyüğümüz, uygunluğu durumda katılmaktan ve kıymetli hemşerilerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyacağını belirterek, tüm Dadaşlara selamlarını iletti.” diye konuştu.