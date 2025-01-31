Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yıllardır hizmet veren bir fırının sahibi, maddi durumu iyi olmayanlar için günlük 200 ekmeği ücretsiz bir şekilde dağıtıyor.Yüksekova’da yıllardır hizmet veren Örnek Ekmek Fabrikası, 6 yıldır devam eden ücretsiz ekmek uygulaması sayesinde hayırseverlerin desteğiyle günlük 200 ekmek dağıtıyor. İhtiyaç sahibi kişileri tanıdıklarını ve onların bu yardımdan faydalanmalarını sağladıklarını söyleyen fırın sahibi Hatip Bulut, "Bu ekmek uygulamasını bir sosyal medya sayfasında gördüm ve mantıklı bulup Yüksekova halkıyla paylaşmak istedim. Hayırseverlerin desteğiyle bu geleneği sürdürüyoruz" dedi.