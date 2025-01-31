Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personellerince polis uygulama noktasında bölgeler arası uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan metamfetamin maddesi ele geçirildi.Ekipler, durdurulan şehirlerarası bir yolcu otobüsünde durumundan şüphelenilen İ.P. isimli şahsın eşyaları üzerinde yapılan kontrollerde narkotik dedektör köpeği Naz’ın tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede valiz içerisinde gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan ve 7 parça halinde paketlenmiş 8 bin 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.Konu ile ilgili İ.P. isimli şüpheli şahıs, T.C.K.188. maddesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi.