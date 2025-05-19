HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Derecik bölgesinde ortaya çıkan şap hastalığına karşı aşılama çalışması başlattı.Derecik ilçesinde ortaya çıkan şap hastalığı nedeniyle kent genelinde karantinanın uygulandığı Hakkari’de, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik köylerde aşılama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, Doski Vadisi’ndeki Köşkünü köyünde küçükbaş hayvanları aşılayarak çalışmalarını aralıksız sürdürdü.Veteriner hekimlerin liderliğinde yürütülen çalışmalarda, merkez mahalleler ve köyler tek tek dolaşılarak hayvanlara şap aşısı uygulanıyor. Aynı zamanda hayvan sahiplerine hastalıkla mücadele yöntemleri anlatılarak, bulaşmayı önlemek için ek tedbirler alınıyor.