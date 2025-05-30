Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kargo aracında yapılan aramada 6 kilo skunk maddesi ele geçirildiHakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla 29 Mayıs 2025 tarihinde Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren kargo firmalarına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan kontrollerde batı illerine gönderilen kargo gönderileri üzerine yapılan incelemeler neticesinde, bir kargo firmasına ait sevkiyat aracı içerisinde bulunan kargo gönderileri üzerinde Narkotik Madde Arama Köpeğinin tepki vermesi üzerine adli arama işlemlerine başlanılmış, kargo aracı içinde bulunan 5 adet telis çuval içerisine gizlenmiş vaziyette toplamda daralı ağırlığı 6 kilogram gelen sunk maddesi ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.