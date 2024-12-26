Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğle saatlerinde elektrik panosunun patlaması sonucu yangın meydana gelirken, vatandaşlar yangına yangın tüpüyle müdahale etti.Edinilen bilgilere göre, olay, saat 11 sıralarında Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedende dolayı kaldırım kenarında bulunan elektrik panosu patlamasıyla büyük paniğe neden oldu. Kısa sürede alev alev yanan pano, bulunduğu alanı dumanlar içinde bıraktı. Olayı gören vatandaşlar yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Söndürmede yetersiz kalan vatandaşlar itfaiyeye haber verdiler. İtfaiye ekiplerin kısa sürede yangına müdahale ederek yanan panoyu söndürdü.