Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ticari taksi sürücülerine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirdi.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 24-25 Aralık 2024 tarihlerinde kent genelindeki taksi durakları ziyaret edilerek, sürücülere şüpheli şahıslar, sahte para, dolandırıcılık, genel trafik güvenliği ve 112 acil durum hattının etkin kullanımı gibi konularda bilgi verildi.Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, bilgilendirme çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenliği ve huzuru için bu tür faaliyetlerin sürdürüleceğini belirtti.İpar, "Toplumumuzun güvenliğine katkı sağlamak adına sürücülerimizi bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Şehirdeki tüm kesimlere ulaşarak emniyetle iş birliğimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.Sürücüler de gerçekleştirilen faaliyetlerden memnuniyet duyduklarını ifade ederek polislere teşekkür etti.