Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir ev, çıkan yangında küle döndü.Edinilen bilgilere göre, yangın öğlen saat 12.00 sıralarında İnanlı köyünde yaşayan 3 çocuklu Husret Ayhan’ın evinde meydana geldi. Odun sobasından çıkan yangın sırasında ailenin evde olmadığı, alevlerin kısa sürede evi sardığı öğrenildi.Yangını fark eden köy sakinleri hemen Yüksekova Belediyesinin İftaiye Müdürlüğüne ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, evin etrafını kontrollü bir şekilde kapatarak yangını kısa sürede söndürdü."20 yıllık emeğimiz kül oldu"Mağdur olduklarını belirten ev sahibi Emine Ayhan, "Pancardaydık, eşim de koyunlara bakıyordu. Telefon geldiğinde korktum çünkü asla bu saatte kimse aramazdı. Gerçekten olan olmuş, evim tamamen yandı. 20 yıllık emeğimiz küle döndü, çok mağduruz. Hayırseverlerden yardım eli bekliyoruz" dedi.