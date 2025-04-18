Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından "Güncel Ekonomik Gelişmelerin Hukuki ve Mali Açıdan Değerlendirilmesi Sempozyumu" düzenlendi.Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyuma Erzincan Vali Yardımcısı Rümeysa Sena Kurt, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Ekinci, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Döner, idari ve akademik personel, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan sempozyum, açılış konuşmalarıyla devam etti.3 oturumdan oluşan sempozyumun ilk oturumu, Prof. Dr. Mehmet Sinan Temurlenk başkanlığında gerçekleşti. İlk oturumda Doç. Dr. Zülküf Ayrangöl "Bölgesel Teşviklerin İstihdama Katkısı: Erzincan Örneği", Doç. Dr. Bülent Diclehan Çadırcı "Para Politikası İkilemleri ve Bankacılık Sektörü Üzerindeki Yansımaları: Teorik Bir Değerlendirme", Doç. Dr. Mustafa Tekdere "Para ve Maliye Politikası Rekabeti; Teorik ve Kronolojik Bir Değerlendirme" konularını ele aldı. Oturum, soru-cevap bölümünün ardından sonra erdi.Prof. Dr. Cem Baygın’ın başkanlığını yapmış olduğu 2. oturumda, Dr. Öğr. Üyesi Melih Sönmez "Avrupa Birliği Hukukundaki Güncel Gelişmeler Işığında Kurumsal Sürdürebilirlik İlkesine Genel Bir Bakış", Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Kübra Özerol "Avrupa Yeşil Mutabakat Kapsamında Sürdürülebilir Finans", Dr. Öğr. Üyesi Elif Banu Varlı "Yapay Zekâ Destekli Finansal Danışmanlık Hizmetlerinin Ticaret Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi" konuları ile ilgili bilgi verdi. 2. oturum, soru-cevap bölümünün ardından son buldu.Sempozyumun son oturumunun ise başkanlığını Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Döner üstlendi. Oturumda Türkiye Bankalar Birliği Hakem Heyetleri Direktörü Gülin Bölükbaşı ve Türkiye Bankalar Birliği Hakem Heyetleri Direktör Yardımcısı Esra Kayacan ise "Bankacılık Sektöründe Bir Alternatif Uzlaşı Yöntemi: Bireysel Müşteri Hakem Heyetleri" konusunu sundu.Sempozyum, belge takdimi ve aile fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.