Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde boş arazide çıkan yangın korkuttu. Mahalle sakinleri, yangını kendi imkanlarıyla söndürdü.Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde ilçenin Güngör Mahallesi’nde bulunan boş arazide yangın çıktı. Elektrik tellerinden kaynaklı olduğu iddia edilen yangın, mahallede kısa süreliğine paniğe neden oldu. Mahalle sakinleri yangını kendi imkanları ile söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise soğutma çalışmaları başlattı.