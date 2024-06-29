Ardahan’daki Karadağlar’ın eteğinde Atatürk silüeti oluşmasından esinlenilerek düzenlenen "Atatürk’ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri’nin 25’incisi yoğun katılımla başladı.Ardahan’daki Karadağlar’ın eteğinde yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, her yıl haziran-temmuz döneminde 17.50-18.10 saatleri arasında belirginleşiyor. Atatürk silüeti oluşmasından esinlenilerek her yıl "Atatürk’ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" düzenleniyor. Şenliklerin 25’incisi bu yıl yoğun katılımla gerçekleşti.Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, yaptığı konuşmada etkinliklerin artık bundan sonra 2 gün boyunca devam edeceğini söyledi. Başkan Çamlıyurt, ’’Bizim hedefimiz Atatürk silüetini Türkiye’ye ve dünyaya duyurabilmek. Bu nedenle şenliklerin ikinci günü silüetin izlendiği alanda devam edecek. Biz küçük bir ilçeyiz ve bunun bazı dezavantajları ve avantajları var. Bu nedenle doğanın bize bahşettiği Atatürk silüetini dünyaya duyurabilmek için bu tarz şenlikler çok kıymetli’’ dedi.Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de yaptığı konuşmada, festivalde emeği geçen herkese teşekkür etti.Etkinliklerde sanatçılar konser verdi, halk oyunları ekipleri de gösteri yaptı.