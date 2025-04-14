Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde binaların üzerini kaplayan yağmur bulutları kameralara yansıdı.Meteoroloji Müdürlüğü’nün uyarısının ardından ilçede başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçede sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, öğlen saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Akşam saatlerinde Esenyurt Mahallesi’nde bulunan TOKİ evlerinin üzerine çöken yağmur bulutlarının görsel şöleni ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Hava durumu tahminlerine göre yağış çarşamba gününe kadar devam edecek.