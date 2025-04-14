Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sağanak yağış etkili olurken, hava sıcaklığı da düştü.Geçtiğimiz günlerde kar yağışı, fırtına ve yağmurun etkili olduğu ilçede çok sayıda binanın çatısı hasar görmüştü. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından ilçede öğle saatlerinde kuvvetli yağış yeniden yüzünü gösterdi. Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı mekanlara sığınırken, ilçede hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Hakkari çevrelerinde halihazırda devam eden yağışların çarşamba gününe kadar zaman zaman kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Oluşabilecek yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.Öte yandan, İl Özel İdaresi’nin Yüksekova Şantiye Şefliği ile Karayolları ekipleri, yüksek rakımlardaki kar yağışından dolayı kapalı köy yollarını akşam saatlerine kadar yaptıkları çalışma ile yeniden açtılar.