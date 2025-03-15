Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ayın etrafında nadir görülen hale oluştu. Vatandaşlar telefonlarına sarılarak o anları kayıt altına aldı.Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yüksekova merkezinden net görülen ay halesi oluştu. Etkileyici bir manzara oluşturan ay halesi, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi."Çoğunlukla sonbahar ve kış mevsiminde ortaya çıkıyor"Doğa olayı hakkında konuşan fizik öğretmeni Ersin Tek, "Bu olay, genellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde ortaya çıkan ve güneş veya ay etrafında altıgen buz kristalleri sebebiyle çember şeklinde görünen optik bir fenomendir. Ayın çevresinde oluşan yarıçaplı çember hale olarak adlandırılır. Bu halka, ay halesi veya ay aylası olarak da bilinir" dedi."Yolda yürürken ay halesini fark ettik"Ay halesini kayıt altına alan Nihat Aydın, "Eve giderken gökyüzünde bu güzel manzarayı görünce hemen cep telefonumu çıkardım ve o anı kaydettim. Manzara gerçekten çok güzeldi" şeklinde konuştu.