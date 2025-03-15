Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan Fiat Tofaş orta refüje çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, 23.30 sıralarında Malatya- Ankara Karayolu Şeker Fabrikası yerleşkesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan M.B. idaresindeki 44 AEJ 806 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çıktı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan A.B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.