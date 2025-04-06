Yüksekova-Van karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Yüksekova-Van karayolu Yeni Köprü Tüneli çıkışında sürücüsünün ismini öğrenilemeyen 38 AB 252 plakalı araç ile 22 ABS 400 plakalı araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.