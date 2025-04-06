Van Gölü’nün incisi Akdamar Adası’nda düzenlenecek "3. Van Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali" öncesinde anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Festival kapsamında Bitlis’in Tatvan ilçesinde 100 adet badem fidanı toprakla buluştu.Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde 19-20 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 3. Van Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali çerçevesinde Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından Tatvan’ın yanı sıra Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Muradiye, Edremit ve Gevaş ilçelerinde de fidan dikim etkinlikleri düzenleniyor. Van Gölü’nün çevresini yeşillendirmeyi ve bölgenin ekolojik dengesine katkı sunmayı amaçlayan çalışmada toplam 2 bin badem fidanı toprakla buluşturulacak.Katılımcılar, bu tür etkinliklerin yalnızca doğaya değil, aynı zamanda bölgenin kültürel ve turistik değerlerine de katkı sunduğunu vurgularken, festivalin her yıl büyüyerek geleneksel hale gelmesini istediklerini ifade ettiler.