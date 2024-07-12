Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi, binlerce kişinin katılımıyla gözyaşları arasında toprağa verildi.Yüksekova Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Sevi, tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetmişti. Daha sonra Başkan Sevi’nin cenazesi yapılan işlemlerden sonra otopsi için Hakkari Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Adli tıp kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Yüksekova’ya getirilen Sevi’nin naaşı Orman Mahallesi Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Sevi için taziyeler Yüksekova’nın Kani Haydar Mahallesi’nde bulunan Mela Murat Camisi’nde kabul edilecek.