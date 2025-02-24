Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, yolu kar nedeni ile kapanan köyde hastalanan bir vatandaş, ambulans helikopterle alınıp hastaneye sevk edildi.Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde yaşayan KOAH hastası Kadir Çiftçi rahatsızlandı. Köy yolu, yoğun kar yağışı nedeni ile kapalı olunca ambulans hastaya ulaşamadı. Haber verilmesi üzerine Erzurum’dan ambulans helikopter kaldırıldı. Köydekilerin yardımı ile alınan hasta, yola inen ambulans helikoptere taşındı. KOAH hastası Çiftçi, ambulans helikopterle Erzurum’a sevk edilerek tedavi altına alındı.