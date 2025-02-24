Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Aile Yılı kapsamında düzenlenen "Anneler İçin Madde Bağımlılığı Eğitimi" programı, İbrahim Erkal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe çok sayıda anne ve aile bireyi katıldı.Programın açılış konuşmasını Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu yaptı. Şerbetçioğlu, madde bağımlılığıyla mücadelenin yalnızca bireylerin değil, tüm toplumun sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak, ailelerin özellikle de annelerin bu konuda bilinçlenmesinin çocukları koruma açısından hayati önem taşıdığını belirtti. "Annelerimizin bilinçlenmesi, çocuklarımızın geleceğini güvence altına almak adına en önemli adımlardan biridir" diyen Şerbetçioğlu, tüm katılımcılara duyarlılıkları için teşekkür etti.Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiğini hatırlatarak, güçlü bir aile yapısının bağımlılıkla mücadelede en önemli kalkan olduğunu ifade etti. Aykut, Erzurum’un genç nüfus oranının yüksek olduğuna dikkat çekerek, 2023 verilerine göre 15-24 yaş arası yaklaşık 140 bin gencin bulunduğunu ve erken önleme çalışmalarının önemini vurguladı. "Madde kullanımı sadece bir hastalık değil, hayallerin ve geleceğin yavaşça kaybolmasına neden olan bir tuzaktır. Mücadelemizi bireysel rehabilitasyonun ötesinde aile ve toplum ekseninde yürütmeliyiz" dedi.Erzurum Büyükşehir Genel Sekreteri Zafer Aynalı da programda yaptığı konuşmada, ailelerin bilinçlendirilmesinin kent yönetimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Aynalı, "Kentimizin geleceğini şekillendiren temel yapı taşlarından biri ailemizdir. Bağımlılıkla mücadelede, ailelerin ve gençlerimizin korunması için yürüttüğümüz projeler, yerel yönetimimizin öncelikli hedeflerindendir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, farklı kurumlar arasında sağlanan iş birliğinin, toplumsal dayanışmanın ve farkındalık çalışmalarının, madde bağımlılığına karşı verilen mücadelede kritik rol oynadığını vurguladı. "Birlikte güçlü yarınlar inşa ediyoruz" diyerek, tüm katılımcılara ve ilgili kurumlara teşekkür etti.Konuşmaların ardından Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü personeli Komiser Ezgi Ecevit ve Aziziye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Arif Aras, madde bağımlılığı konusunda detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, madde bağımlılığının nedenleri, belirtileri ve önlenmesi için alınabilecek önlemler üzerinde duruldu.Programın sonunda, Erzurum Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Kadın Meclis Başkanı Nesrin Şerbetçioğlu ve Kadın Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Gamze İspirli tarafından eğitime katkı sunan kurumların temsilcilerine teşekkür plaketi takdim edildi. Katılımcılar, programın bilinçlenme açısından oldukça faydalı olduğunu belirterek, benzer eğitimlerin devam etmesini talep etti. Kent Konseyi Kadın Meclisi yetkilileri ise ailelerin bağımlılıkla mücadelede daha etkin rol alabilmesi için bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti.