Malatya’da yolda yürürken husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.Olay, saat 18.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gelincik Tepe mevkiinde M.S. yolda yürüyen husumetlisi M.T.’ye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu M.T. yaralanırken, zanlı kaçarak bölgeden uzaklaştı.İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.