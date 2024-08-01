Erzurum basın camiasının emektarlarından Şahin Yılmaz son yolculuğuna dualarla uğurlandı.Uzun yıllar Kanal 25 ve Doğu TV’de yayın yönetmeni olarak görev yapan Şahin Yılmaz dün tedavi gördüğü hastanede vefat etti.Yılmaz’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Narmanlı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığında toprağa verildi.Cenaze namazına Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, basın mensupları ve yakınları katıldı.