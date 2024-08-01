Malatya’da, kasten adam öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Malatya İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten adam öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan L.T. isimli şahsı saklandığı adreste yakalandı.Gözaltına alınan L.T., tamamlanan yasal işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.