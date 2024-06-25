Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı’ya ve Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt’a ziyarette bulundu.Bayram tatilini geçirmek üzere geldiği memleketi Erzincan’da birtakım ziyaretler gerçekleştiren Binali Yıldırım beraberindeki Vali Hamza Aydoğdu ve EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile birlikte ilk olarak Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt’u makamında ziyaret etti.Yıldırım daha sonra il protokolü ile birlikte 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı’yı ziyaret etti.Yıldırım, Kurt ve Tarakçı’ya görevlerinde başarı dileklerinde bulundu.