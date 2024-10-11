Yeşilyurt mutfağının özel lezzetleri arasında yerini alıp, Yeşilyurt Belediyesinin girişimleri neticesinde Coğrafi İşaret Tescil Belgesine kavuşan mayalı ekşili ekmeğin tanıtımı yapmak amacıyla 12 Ekim Cumartesi günü Çilesiz Semt Pazarında düzenlenecek Ödüllü ‘Mayalı Ekşili Ekmek’ Yarışması ile doğal ürünlerin tanıtımının yapılacağı yöresel ürünler stantları için aylardır devam eden hazırlıklar tamamlandı. Başkan Geçit, festival tadında düzenleyecekleri etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.Yeşilyurt Belediyesi Çilesiz Semt Pazarı 12 Ekim Cumartesi günü önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in talimatının ardından Yeşilyurt’un yöresel lezzetlerinin tanıtılması ve geniş kesimlere ulaşmasını sağlamak ve hünerli kadınlar tarafından alın teri ve bin bir emekle hazırlanan doğal ürünlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 12 Ekim Cumartesi günü Çilesiz Semt Pazarında festival tadında bir organizasyon gerçekleştirilecek.Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in ev sahipliği yapacağı yöresel ürünlerin tanıtımı ve ‘Mayalı Ekşili Ekmek’ yarışması için aylardır süren hazırlıklar ise tamamlandı. Saat 10:00 ile 17:00 arasında gerçekleşecek olan yemek ve tarımsal ürünler tanıtımları, kültürel etkinlikler ve yarışmalar için Çilesiz Semt Pazarı önünde platformlar ve stantlar kurulacak. Yeşilyurt’un kırsal bölgelerinden gelerek kurulacak olan stantlarda yerini alacak olan hünerli kadınlar, hazırladıkları ürünlerin hem satışını yapacak hem de gelen misafirlere bilgilendirmelerde bulunacaklar.Yöresel ürünlerin tanıtımıyla birlikte Yeşilyurt’a özgü lezzetlerden olan coğrafi işaret tescil belgeli mayalı ekşili ekmeğin tanıtımı için çok sayıda yarışmacının katılımıyla ‘Mayalı Ekşili Ekmek’ yarışması düzenlenecek. Kurulacak özel alanlarda mayalı ekşili ekmek yaparak jüri heyetinin beğenisine sunacak olan yarışmacılar arasında dereceye girecek olanlara düzenlenecek törenle ödülleri takdim edilecek.“Festival tadında, güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacağız”Renkli, keyifli ve hareketli bir ortamda geçmesi beklenen etkinliklere tüm vatandaşları davet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, “12 Ekim Cumartesi günü Çilesiz Semt Pazarımızda kentimizin ve ilçemizin tanıtımına güçlü bir destek sağlayacak özel bir etkinlik düzenleyeceğiz. İlçemizin kültürel zenginlikleri ve yemeklerinin tanıtımını yapmak amacıyla yöresel ürünler stantlarımızı kuracağız, ilçemizin farklı bölgelerinden gelecek olan hemşehrilerimiz doğal ürünlerini hem tanıtacaklar hem de satışlarını yaparak ev bütçelerine katkı sunacaklar. Belediyemizin girişimleri neticesinde coğrafi işaret tescil belgesine kavuşan mayalı ekşili ekmeğimizin tanıtımını yapmak ve geniş kesimlere ulaşmasını sağlamak amacıyla ‘Mayalı Ekşili Ekmek’ yarışması düzenleyeceğiz. Dereceye girecek olanlara ödüllerini takdim edeceğiz. Festival tadında güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacağız, tüm hemşehrilerimizi bu etkinliğimize davet ediyorum” diye konuştu.