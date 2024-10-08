Yeşilyurt Belediyesi, ilçenin yöresel lezzetleri arasında yer alan coğrafi işaret tescil belgeli mayalı ekşili ekmeğin tanıtımına katkı sunmak amacıyla 12 Ekim Cumartesi günü saat 15:00’de Çilesiz Semt Pazarında ‘Mayalı Ekşili Ekmek’ yarışması düzenleyecek. Aynı gün ayrıca 10:00 ile 17:00 saatleri arasında kadın üreticilerin hazırladıkları yöresel ürünlerin sergileneceği stantlar kurulacak.Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Yeşilyurt’un yöresel lezzetlerinin ve tarımsal ürünlerinin tanıtımına güçlü bir destek sunmak amacıyla özel bir etkinliğe imza atacak. “Üreticiyle Dost, Üretenin Yanında” anlayışı doğrultusunda Yeşilyurt’un yöresel lezzetleri ve tarımsal ürünlerinin tanıtımına güçlü ve akıllarda kalacak projelerle destek sunmak için doğru ve planlı adımlar atan Yeşilyurt Belediyesi, 12 Ekim Cumartesi günü saat 10:00 ile 17:00 arasında Çilesiz Semt Pazarında ‘Tarlada Emeğim, Sofrada Ekmeğim’ adı altında özel bir etkinlik düzenleyecek.Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyinin girişimleri neticesinde ‘Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ alan Yeşilyurt’un yöresel lezzetlerinden olan ‘Mayalı Ekşili Ekmek’ için özel bir yarışma düzenlenecek. 12 Ekim Cumartesi günü saat 15:00’de başlayacak olan yemek yarışmasına katılacak olan kadınlar, hazırlayacakları ekmekleri jürinin beğenisine sunacak. Yarışmanın sonunda düzenlenecek ödül töreninde birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altının yanı sıra çeşitli hediyeler takdim edilecek.Dünya Kadın Çiftçileri Günü kutlamaları çerçevesinde kadın üreticileri desteklemek ve ürünlerine değer katmak amacıyla aynı gün Çilesiz Semt Pazarı önünde saat 10:00’dan itibaren yöresel ürünler stantları kurulacak. Yeşilyurt’un kırsal bölgelerinden katılacak olan kadınların hünerli elleriyle hazırladıkları doğal lezzetler açılacak stantlarda sergilenecekler. Kadınlar, bin bir emek ve gayretle kendi evleri ve bahçelerinde hazırladıkları yöresel ürünleri hem tanıtacak hem de satarak ev bütçesine katkı sunacak.“12 Ekim Cumartesi günü Çilesiz Semt Pazarı’nda buluşalım”Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, yemek yarışması ile yöresel ürünler stantlarına tüm vatandaşları davet etti. Başkan Geçit, “Yeşilyurt’un kültürel ve tarihsel hafızasının korunması, gastronomisinin yaşatılması, doğal lezzetlerinin doğru ve planlı hizmetlerle tanıtılmasına büyük önem veriyoruz. Bununla birlikte kadın üreticilerimizin alın teriyle üretimini yapıp hazırladıkları doğal ürünlerin hak ettiği değeri görmesi de ilçemizin tarımsal zenginliklerinin hareketlenmesine farklı bir güç katacağına inanıyoruz. Doğa, tarih ve kültürün harmanladığı bu güzel topraklar üzerinde; ülke geneli ve hatta dünyaya tanıtacağımız önemli değerlerimiz var. Bu değerlerden en önemli ve dikkat çekici bir parçasının da elbette yemeklerimiz ve tarımsal gıda ürünlerimizdir. Yeşilyurt Mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan mayalı ekşili ekmeğimizin coğrafi işaret tescil belgesini almıştık. Bu özel lezzetimizin hem tanıtımını yapmak hem de daha geniş kesimlere ulaştırmak amacıyla 12 Ekim Cumartesi günü saat 15:00’de Çilesiz Semt Pazarımızda ‘Mayalı Ekşili Ekmek’ yarışması düzenleyeceğiz. Dereceye girecek olan yarışmacılarımıza ödüllerini takdim edeceğiz. Bunun yanı sıra aynı gün ilçemizin kırsal bölgelerinden gelecek olan hünerli kadınlarımızın bin bir emek ve gayretle hazırladıkları yöresel ürünlerin sergileneceği ve satışının yapılacağı stantlar kuracağız. Tüm hemşerilerimizi 12 Ekim Cumartesi günü 10:00 ile 17:00 saatleri arasında gerçekleştireceğimiz etkinliklerimize davet ediyorum. Ekmek yarışması ile yöresel ürünler stantlarımızın hayata geçmesi için uzun süredir yoğun bir şekilde çalışan mesai arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunarken, yarışmaya katılacak olan tüm katılımcılara şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.