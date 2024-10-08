Bir süredir tedavi gören Erzurum’un sevilen yardımsever iş insanı Baki Oral’ın oğlu Gündoğan Oral (61) önceki gün hayatını kaybetti.Baki Oral’ın oğlu, Adnan, Aydın, Mustafa Oral’ın kardeşi, Sinan, Timuçin Oral’ın amca oğlu, Prof.Dr. Yalçın Polat’ın eniştesi, Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer’in kuzeni üç çocuk babası Gündoğan Oral’ın Narmanlı Camii’nde kılınan cenaze namazına Yakutiye Belediyesi Meclis Üyesi Cengiz Tosun, Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil, Aşkale Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Lutfi Yücelik, İş İnsanı Mehmet Tanoğlu, Sigorta ve Acnteciler Birliği Başkanı Serkan Daş, dönem Baro Başkanı Faruk Terzioğlu, STK temsilcileri, Oral Ailesi, eş ve dostları katıldı.Gündoğan Oral’ın cenazesi Asri Mezarlıkta Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.