Yeşilyurt’ta "Dava Adamı Mehmet Akif Ersoy’u Anlamak" konferansı düzenlenecek.Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi işbirliğiyle, İstiklal Marşı’nın yazarı, milli şair Mehmet Akif Ersoy’u anmak amacıyla 26 Nisan 2025 Cumartesi günü Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 19:00’da Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Akademisi Daire Başkanı Bekir Şirin’in konuşmacı olarak katılacağı "Dava Adamı Mehmet Akif Ersoy’u Anlamak’ konulu konferans düzenlenecek.Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi, Türk edebiyatının ve düşünce hayatının önemli isimlerinden, milli şairimiz ve büyük dava adamı Mehmet Akif Ersoy’u daha yakından tanımak ve anlamak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Akademisi Daire Başkanı Bekir Şirin’in konuşmacı olarak katılacağı "Dava Adamı Mehmet Akif Ersoy’u Anlamak’ konulu Konferansta, İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, düşünce dünyası, edebi kişiliği ve milli mücadele dönemindeki rolü çeşitli yönleriyle ele alınacak.Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonunda saat 19:00’da düzenlenecek konferansa tüm vatandaşları davet etti. Mehmet Akif Ersoy’un sadece bir şair değil, aynı zamanda bir düşünür, bir dava adamı olduğuna dikkat çeken Başkan Geçit, bu tür etkinliklerle gençlere milli ve manevi değerleri aktarmayı amaçladıklarını belirtti.Başkan Geçit, yaptığı açıklamada, "Milli değerlerimizi yaşatmak ve genç kuşaklara aktarmak adına böyle anlamlı bir program düzenliyoruz. Mehmet Akif Ersoy, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin sesi olmuş bir şahsiyettir. Onu sadece anmak değil, anlamak da bizim görevimizdir. 26 Nisan Cumartesi günü saat 19:00’da Kent Konseyimizle ortaklaşa düzenleyeceğimiz konferansımıza tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.