Elazığ Belediyesi tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan Yunus Emre Bulvarı’nda asfalt serim çalışması sürüyor.Elazığ Belediyesi tarafından şehrin geleceğine yönelik en büyük yatırım olan altyapı yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, altyapı yenileme çalışmalarının tamamlandığı alanlarda da yol yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından havaların ısınmasıyla birlikte şehrin dört bir yanında başlatılan yol iyileştirme ve asfalt serim çalışmaları yoğun bir tempoda sürdürülüyor.Çalışmalar doğrultusunda altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan toplam bin 400 metre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki şehrin ana arterlerinden Yunus Emre Bulvarı’nda, yol iyileştirme ve asfalt serim çalışması gerçekleştiriliyor.Kaldırım bakım-onarım çalışmasının da gerçekleştirileceği Yunus Emre Bulvarı’nda başlatılan asfalt serim çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağı bildirildi.