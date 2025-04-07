Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi, aile yapısını güçlendirmek ve annelerin çocuklarıyla olan ilişkilerine ışık tutmak amacıyla "Pusulamız Aile Seminerleri" başlıklı özel bir atölye programı düzenliyor.Uzman Klinik Psikolog Mehmet Demez rehberliğinde 12 Nisan Cumartesi günü itibariyle başlayacak olan seminerler, annelik psikolojisi ve çocukla sağlıklı ilişki kurma temaları etrafında şekillenecek. Bu atölye, modern anneliğin getirdiği yükleri anlamlandırmak, duygusal farkındalık geliştirmek ve çocuklarla daha sağlıklı iletişim kurmak isteyen tüm annelere destek sunmayı hedefliyor. Teorik bilgiler, vaka örnekleri ve uygulamalı çalışmalarla zenginleştirilen program, her hafta annelere yeni bir perspektif kazandıracak.10 hafta sürecek olan bu kapsamlı eğitim programına, 0-12 yaş arası çocuğu olan anneler katılım sağlayabilecek. Katılımcı kontenjanı 30 kişiyle sınırlı olup, erken başvuru önerilmektedir. Atölye çalışmalarına katılmak isteyenler, 444 8 9 10 nolu Yeşilyurt Belediyesi Çağrı Merkezi üzerinden Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisinden bilgi alabilirler.