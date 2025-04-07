Battalgazi Belediyesi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de ilçeyi daha temiz, daha düzenli ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarını aksatmadan sürdürdü. Vatandaşların bayramı huzur içinde geçirebilmesi için Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler müdürlüklerine bağlı ekipler, sahada yoğun mesai yaptı.Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde tespit edilen yol deformasyonlarına müdahale ederek asfalt yama çalışmalarını sürdürdü. Tatil süresince de çalışmalarına devam eden ekipler, ulaşım güvenliğini artırmak ve sürüş konforunu sağlamak amacıyla yolların bakım ve onarım süreçlerini planlı bir şekilde gerçekleştirdi. Asfalt yama uygulamaları, trafik akışını sekteye uğratmayacak şekilde etap etap tamamlandı.Temizlik İşleri Müdürlüğü, bayram boyunca ilçe genelindeki mahallelerde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Rutin süpürme ve çöp toplama işlemlerinin yanı sıra, mevsim geçişine bağlı olarak artış gösteren toz ve çamur kaynaklı kirliliğe karşı cadde ve sokaklarda kapsamlı yıkama çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler, konteyner temizliği ve çevre düzenleme faaliyetlerini de eş zamanlı olarak yürüttü. Yapılan temizlik hizmetleri sayesinde vatandaşların bayramı hijyenik ve sağlıklı bir çevrede geçirmesi sağlandı.Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bayram tatili süresince park, yeşil alan ve sosyal donatı bölgelerinde düzenli bakım ve temizlik faaliyetlerini sürdürdü. Çim biçme, ağaç budama, sulama ve oyun gruplarının kontrolü gibi işlemler, vatandaşların güvenli ve temiz ortamlarda vakit geçirmesi amacıyla titizlikle yürütüldü. Görsel estetik ve çevre sağlığı açısından yapılan çalışmalar, kent genelindeki yaşam alanlarının kalitesini artırdı.Battalgazi Belediyesi, bayram süresince herhangi bir aksaklığa mahal vermeden, temel hizmetlerini etkin ve planlı bir şekilde sürdüren saha ekipleriyle çalışmalarına devam etti. Belediyenin hizmet aksı boyunca sergilediği çalışmalar, vatandaşlardan da olumlu geri dönüşler aldı.