Malatya’da ilk kez Yeşilyurt Kent Konseyi bünyesinde kurulan ve ev hanımından doktora, belediye personelinden öğretmene kadar farklı meslek gruplarından kadınların yer aldığı Kadın Korosu, ‘Anneler Günü’ dolayısıyla ilk konserini verdi.Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu’nun tamamen dolduğu konserde, ilk kez sahneye çıkan kadınlar, seslendirdikleri Türk Halk Müziği eserleriyle sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Korosu’nun, Müzik Öğretmeni Büşranur Yiğit’in şefliğinde sahneye çıktığı konserde; anneler için seslendirilen türküler salondaki izleyicileri hem duygulandırdı hem coşturdu. Konser boyunca sık sık alkışlarla kesilen performans, büyük beğeni topladı."Kadın emeğini ve anneliğin kutsallığını birlikte yaşadık"Konser öncesi konuşan Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Ramazan Yakıcı, "Bugün burada sadece bir konser değil, kadın emeğini, anneliğin kutsallığını ve müziğin birleştirici gücünü hep birlikte hissedeceğiz. Her şarkı bir dua gibi yükselir göğe" diyerek tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Konuşmasında, aramızdan ayrılan anneleri de rahmet ve minnetle anan Yakıcı, koroya teşekkür etti.Çocuklar da sahnede yer aldıKonserde ayrıca, Yeşilyaka İlkokulu 2-B sınıfı öğrencilerinden oluşan Yeşilyurt Kent Konseyi Çocuk Korosu da ilk kez sahneye çıktı. ‘Daha Dün Annemizin’ ve ‘Benim Annem Güzel Annem’ şarkılarını seslendiren minikler, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.Gecenin sonunda Kadın Korosu üyeleri, Koro Şefi Büşranur Yiğit ve saz sanatçılarına teşekkür belgeleri takdim