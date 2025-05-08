Malatya Büyükşehir Belediyesi, Darende’nin Ayvalı Mahallesi’nde yıllardır süren yol sorununu çözüme kavuşturdu. Asfaltlanan 2 kilometrelik yol mahalle sakinlerinin hayatını kolaylaştırırken, vatandaşlar Başkan Sami Er’e teşekkür etti.Malatya Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde sürdürdüğü yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarıyla vatandaşların takdirini topluyor. Darende ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi’nde yıllardır süren yol sorunu, belediye ekiplerinin çalışmalarıyla çözüme kavuştu.Yazın toz, kışın çamurla mücadele eden mahalle sakinleri için 2 kilometrelik yol önce genişletildi, ardından stabilize çalışmaları tamamlanarak asfalt serimi yapıldı. Yolun yenilenmesiyle birlikte mahalle halkı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ekibine teşekkür etti."Bugün rahatça uyuyacağım"Yürümekte zorlanan ve yol sorunu nedeniyle evinden çıkamayan 85 yaşındaki Ayşe Tokgöz, "Sami Başkanım siz beni memnun ettiniz, ben bugün rahatça uyuyacağım. Allah işini gücünü rast getirsin" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi."Öğrenciler yedek ayakkabıyla okula gidiyordu"Mahalle sakini Kadir Tekin ise öğrencilerin yolda yaşadığı zorlukları anlatarak, "Servise giderken çocuklar yedek ayakkabı taşımak zorunda kalıyordu. Yaşlı ve hasta vatandaşlarımızı sırtımızda ambulansa taşırdık. Çok şükür, yol yapıldı ve mağduriyetimiz giderildi" dedi.Muhtar Karagülle: "36 yıllık sorun sona erdi"Ayvalı Mahallesi Muhtarı Ali Karagülle de, "İki yaşlı vatandaşımızı sedyeyle hastaneye taşıyorduk. Şimdi 36 yıllık sorun sona erdi. Sami Başkanım ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.