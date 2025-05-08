Tunceli İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kazım Doğan, 1 Mayısta kentte meydana gelen fırtınadan arı yetiştiricilerinin de etkilendiği belirterek zarar görenlerin TARSİM’e başvuruda bulunmasını istedi.Tunceli’de 1 Mayısta çıkan şiddetli fırtına birçok olumsuzluğu da beraberinde getirmişti. Fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçmuş, ağaçlar köklerinden sökülmüştü. Fırtınadan arı yetiştiricileri de nasibini aldı. Tunceli İl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kazım Doğan, ilk etapta kendilerine 3 arıcının zarar gördüğünü söylendiğini ancak diğer arıcıların yağıştan kaynaklı arılıklarına ulaşamadıkları için tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Fırtınadan kaynaklı bazı kovan kapaklarının attığını, fırtınanın kovanları devirdiğini ve sonrasında yağmurun arıları telef ettiği bilgisine ulaştık" dedi.Arıcılara yönelik küresel iklim değişikliği konusunda bilgilendirmelerde bulunduklarını hatırlatan Doğan, "Çoğu kovanımız zaten sigortalı bu anlamda arıcılarımızın varsa zararları Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile iletişime geçmelerini istiyoruz. Sigortası olmayan arıcılarımızın da içimizdeki dayanışmayla sorunlarının çözüleceğini düşünüyoruz. Sigorta daha çok banka kredileri üzerinden yaptırılıyor. Kredi kullanan her arıcımız sigorta yaptırmak zorunda kalıyor. Kredi kullanmayan arıcılarımızın da sigorta yaptırmaları son derece önemli" diye konuştu.Kentte bal akımının haziran ayı ile temmuz başında şekillendiğini belirten Doğan, üreticilerin oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.