Erzurum’da birden çok cinayet işleyen ve hakkında 94 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs Elazığ’da yakalandı.Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede, Erzurum’da işlenen birden fazla kişiyi aynı sebeple öldürme, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 94 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D.’nin Elazığ’da saklandığı yer tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.