Ardahan Belediyesi, kent merkezinde altyapı ve yol kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kongre Caddesi’nde çeşitli nedenlerle bozulan yollarda asfalt yama çalışmaları gerçekleştirdi.Ardahan Belediyesi ekiplerinin yollardaki asfalt dolgu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Zaman zaman yağışlı hava dolayısıyla çalışmalarına ara veren Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolların bakım ve onarımı için hummalı mesai harcıyor.Belediye Başkanı Faruk Demir’in talimatı üzerine kent genelinde vatandaşlar ve araçlar için sorun oluşturan tüm noktaları elden geçiren ekipler, kısıtlı imkânlara karşın asfalt dolgu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.